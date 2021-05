완도군 신지면, 제1기 주민자치위원회 위촉식 개최

내 삶을 바꾸는 주민자치 실현을 위한 첫걸음

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군 신지면(면장 추교훈)은 지난 25일 면사무소 2층 회의실에서 신지면 주민자치위원회 위원 위촉식을 진행했다고 26일 밝혔다.

신지면 주민자치위원 선정은 ‘신지면 주민자체센터 설치 및 운영 조례’ 제17조에 따라 지난달 12일부터 27일까지 공개모집 했다.

이날 위촉식에서는 주민자치 실현을 위한 첫걸음으로 제1기 주민자치위원 구성돼 각계각층의 다양한 위원이 만나 25명 위원에게 위촉장을 수여하고 주민자치위원회 구성 배경과 역할 등을 안내하고 호선을 통해 위원장과 부위원장을 선출했다.

초대 1기 신지면 주민자치위원회의 위원장에는 이충환 위원과 부위원장에는 김종란 위원이 선출돼 주민자치위원회를 이끌어가게 됐다.

추교훈 신지면장은 “주민자치위원회는 위원들 상호 간에 소통·공감하고, 존경·배려해 주민자치 활성화와 주민 복리 향상에 최선의 노력을 다해 주기 바란다”고 당부했다.

이날 초대 신지면 주민자치위원회 위원장으로 선출된 이충환(섬이랑 영어조합법인 대표)은 “우리 신지면이 지역 발전을 이끌어 갈 수 있는 가장 앞서가는 주민자치위원회가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

