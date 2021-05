"생활환경 전자파 바로알기" 동영상·웹툰 공모전…장관상 상금 300만원

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 ‘생활환경 전자파 바로알기’ 동영상·웹툰 공모전을 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 공모전은 이동통신·무선공유기(Wi-Fi) 등 무선통신서비스, 휴대전화·무선충전기 등 정보통신기기, 가전제품 등 일상생활에서 발생하는 전자파에 대한 올바른 정보를 제공할 수 있는 내용을 주제로 동영상, 웹툰 등 순수창작물로 제작하면 된다.

공모 접수기간은 이날부터 9월 30일까지다. 개인 또는 팀(5인 이하)으로 자유롭게 참여할 수 있다. 신청서류와 출품작을 한국전파진흥협회에 전자우편(ucc@rapa.or.kr)으로 제출하면 된다.

공모전 대상에는 과학기술정보통신부장관상과 상금 300만원을 수여한다. 또한 국립전파연구원장상, 중앙전파관리소장상, 한국전파진흥협장상 등 수상작 9점에 대해 총 상금 1300만원을 지급한다. 공모전에 참여하는 개인 또는 팀에 대해서는 소정의 모바일 상품권도 지급될 예정이다.

시상식은 올해 11월 개최 예정인 ‘2021 전파방송산업 진흥주간’ 개막식 행사 시 진행된다. 공모전 수상작은 일상 생활속 전자파에 대한 올바른 이해와 정확한 정보 전달을 목적으로 유관기관 등의 온·오프라인 홍보자료로 활용된다.

과기정통부는 "실제 가정, 학교, 사무실 등 생활 속에서 밀접하게 사용하는 무선통신·전자제품의 전자파에 대한 올바른 정보제공의 기회가 될 수 있도록 참신한 아이디어를 가진 학생과 일반인들의 많은 참여를 기대한다"고 밝혔다.

