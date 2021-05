김오수 "조국 특별수사팀 제안 맞지만, 윤석열 배제 발언 안했다"

[아시아경제 배경환 기자] 김오수 검찰총장 후보자가 법무부 차관 시절 조국 전 법무부 장관 검찰 수사에서 윤석열 전 검찰총장을 배제하자는 발언을 하지 않았다고 밝혔다.

26일 김 후보자는 국회에서 열린 인사청문회에서 조 전 장관 수사 당시 윤 전 총장을 배제한 수사팀을 꾸리자는 제안을 했느냐는 윤한홍 국민의힘 의원 질문에 "제가 말을 한 것이 맞다"고 설명했다.

박상기 전 법무부 장관의 이임식 날 강남일 당시 대검 차장이 법무부를 찾아와 김 후보자와 만났고 이 자리에서 강 전 차장에게 조 전 장관 사건을 수사할 별도 수사팀을 만드는 게 어떠냐고 제안했다는 게 김 후보자의 설명이다.

이에 강 전 차장이 "총장의 수사지휘는 어떻게 하느냐"고 물었고 김 후보자는 "총장은 그 일에 관련돼있지 않아 당연히 수사지휘권은 있다"며 "다만 어떤 방식으로 수사지휘를 할 것인지 여부는 총장이 결정하면 된다"고 답했다고 전했다. 이어 김 후보자는 "이후 대검 국감에서 대검 간부가 제가 한 말 중 윤 총장 배제 운운한 말은 없었다고 답변했다"면서 자신이 윤 전 총장을 배제하자고 한 적이 없다고 밝혔다.

한편 김 후보자는 자신의 정치적 편향성을 우려하는 지적에 "이전 정부에서 검사장으로 승진했다"며 "검사로 재직하는 동안 정치적 중립성 논란은 한 번도 없었다고 생각한다"고 답했다.

