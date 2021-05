보험사 1분기 순이익 164% 증가…"외부·일회성 요인 영향 커"

잠정 당기순이익 3조8720억원

[아시아경제 박선미 기자] 올해 1분기 보험사의 당기순이익이 3조8720억원으로 164% 증가한 것은 외부·일회성 요인 영향이 컸던 것으로 분석됐다.

26일 금융감독원은 1분기 보험사의 당기순이익 잠정치가 3조8720억원을 기록, 지난해 같은기간 1조4662억원 대비 2조4058억원(164.1%) 증가했다고 발표했다.

생보사 순이익은 2조5546억원으로 전년 동기 대비 1조7764억원(228.3%) 증가했다. 금리·주가 상승에 따른 보증준비금 감소로 보험영업손익이 3조1890억원 개선됐고, 삼성생명의 삼성전자 특별배당 8019억원 등으로 배당수익이 증가한 영향을 받았다.

손보사 순이익도 1조3174억원을 기록, 전년 동기 대비 6294억원(91.5%) 증가했다. 코로나19 영향 및 전년도 롯데케미칼 폭발사고 등 고액사고 기저효과로 손해율이 하락해 보험영업손익이 7898억원 개선됐고, 삼성화재의 삼성전자 특별배당 1401억원으로 배당수익이 증가한 영향이다.

1분기 중 수입보험료는 52조4921억원으로 전년 동기 50조6887억원 대비 1조8034억원(3.6%) 증가했다. 생보사가 27조9681억원으로 전년 동기대비 1조2056억원(4.5%) 증가했고 손보사는 24조5240억원으로 5978억원(2.5%) 늘었다.

수익성도 개선됐다. 1분기 중 총자산이익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE)은 1.18%와 11.19%로 전년 동기 대비 각각 0.71%p, 6.62%p 상승했다. 반면 재무상태는 보험료 수익 증가 등에도 불구하고 금리상승에 따라 매도가능증권평가이익이 11조원(-22.6%) 감소함에 따라 총자산과 자기자본이 각각 1314조6000억원, 133조7000억원으로 지난해 말 대비 각각 6조7000억원(-0.5%), 9조6000억원(-6.7%) 줄었다.

보험사의 1분기 당기순이익 3조8720억원은 보증준비금 감소(생보사), 삼성전자 특별배당(생·손보사), 코로나19 영향에 따른 손해율 하락(손보사) 등의 영향을 크게 받은 것으로 분석된다. 하지만 이익 증가가 수익구조의 개선보다는 외부 요인(금리·주가 상승, 코로나19 등)과 일회성 이익(삼성전자 특별배당)에 기인한 측면이 크고, 저금리 상황으로 인한 이자수익 감소와 대면영업 위축 등으로 장기적으로 수익성 저하를 초래할 가능성이 상존해 있는 상황이다.

금감원 관계자는 "최근 금리·주가 변동성 확대, 코로나19 장기화 등 금융시장의 불확실성이 증대되고 있어 보험회사는 이익의 내부유보 등을 통한 재무건전성 제고 및 리스크관리에 더욱 신경쓸 필요가 있다"며 "수익 구조가 취약하거나 불건전 영업행위가 빈번한 보험회사를 중심으로 보험영업 실태 및 리스크관리에 대한 상시감시를 강화할 방침"이라고 설명했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr