[e공시 눈에 띄네]코스피-25일

▲ DL건설=1040억원 규모 천안 지식산업센터 공사 수주.

▲ 신성이엔지=LG디스플레이와 101억원 규모 냄새제거장치 공급계약.

▲ 케이비아이동국실업=최대주주를 상대로 160억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정.

▲ 화성산업=260억 원 규모 남산3 가로주택정비사업 공사 수주

▲ 태영건설=396억 원 규모 토지 매수, 거래 대상자 유니시티, 태영인더스트리에 태영그레인터미널 79만 3,516주 처분

▲ 그린케미칼=KPX라이프사이언스 120만 주 취득 결정

▲ KPX홀딩스=KPX라이프사이언스 지분 전량 매각

▲ 덕성=자기주식 70만 331주 처분 결정

