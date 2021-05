“예식은 스몰·혼수는 프리미엄”…롯데홈쇼핑, 해외 리빙 브랜드 집중 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 코로나19로 예식·신혼여행을 간소화하는 대신 프리미엄 혼수를 구매하는 신혼부부들이 증가함에 따라 빌레로이앤보흐, 일렉트로룩스 등 해외 명품 리빙 브랜드를 집중 판매한다고 26일 밝혔다.

롯데홈쇼핑에 따르면 지난해 리빙 상품 주문액은 전년 대비 30% 증가했으며, 이중 단독 및 해외 유명 브랜드 상품은 60%를 차지한 것으로 나타났다. 올해 3월부터 현재까지 해외 리빙 브랜드 주문액은 약 510억 원으로, 고가의 프리미엄 제품에 대한 선호도가 뚜렷했다.

롯데홈쇼핑은 오는 27일 대표 리빙 프로그램 최유라쇼를 통해 270년 전통의 독일 명품 도자기 브랜드 빌레로이앤보흐의 6인조 홈세트를 판매한다. 100만원대 고가임에도 불구하고 지난해 5회 방송 동안 주문수량 약 1만 건, 주문금액 88억 원 이상을 달성했다. 독일 황실에서 사용할 정도로 정교하고 디자인이 뛰어나며, 혼수용품으로 인기가 높다. 29일에는 스웨덴 브랜드 일렉트로룩스의 인덕션 센스보일, 다음달 3일에는 스페인 핸드메이드 시계 브랜드 노몬의 바르셀로나 벽시계를 단독으로 선보인다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “기존에 홈쇼핑에서는 쉽게 구매할 수 없었던 해외 명품 리빙 브랜드의 상품을 기획해 선보이게 됐다”며 “앞으로도 쇼핑 트렌드와 고객 니즈에 맞춰 고품질에 고객 선호도와 인지도를 갖춘 프리미엄 브랜드를 합리적인 가격에 판매해 나갈 예정”이라고 말했다.

