신규확진 오후 6시까지 575명, 어제보다 219명↑

내일 700명 안팎 예상

[아시아경제 조성필 기자] 코로나19 확산세가 이어지면서 25일 오후 6시까지 전국에서 양성 판정을 받은 신규 확진자가 575명으로 집계됐다. 전날 같은 시간에 집계된 356명보다 219명 늘어난 수치다.

집계가 자정에 마감되는 만큼 26일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 600명대 후반, 많게는 700명 안팎에 달할 전망이다. 전날에는 오후 6시 이후 160명이 늘어 최종 516명으로 마감됐다.

신규 확진자를 지역별로 보면 수도권이 417명(72.5%), 비수도권이 158명(27.5%)이다. 시도별로는 서울 230명, 경기 168명, 대구 23명, 부산 20명, 인천·강원 각 19명, 경남 18명, 대전·충남 각 15명, 광주 14명, 충북·경북 각 9명, 울산·전남 각 5명, 세종·전북·제주가 각 2명이다.

주요 집단발병 사례를 보면 서울에서는 송파구 가락시장(7명), 수도권 지인모임(5번째 사례, 6명), 영등포구 음악연습실(5명), 강남구 실내체육시설(2명), 송파구 종교시설(2명) 등과 관련한 확진자가 다수 발생했다. 강원 춘천에서는 유흥주점 이용자 2명과 접촉자 2명이 양성 판정을 받아 관련 누적 확진자가 22명으로 늘었다.

충북 영동에서는 골프 동호회 회원 4명과 가족 1명, 스크린골프장 사장 등 6명이 감염됐고 충남 공주에서는 일가족 4명이 확진됐다.

