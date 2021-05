통영시, 통영체육관에서 이륜자동차 배출가스 출장검사 실시 … 31일부터 내달 11일까지

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 통영시는 31일부터 내달 11일까지 통영체육관 주차장에서 대형 및 2018년 1월 1일 이후 제작·신고 된 중·소형 이륜자동차에 대해 배출가스 및 소음 출장 검사를 한다고 25일 밝혔다.

이륜자동차 정기검사는 이륜자동차에서 나오는 배출가스(일산화탄소, 탄화수소)와 소음(배기 소음, 경적 소음)이 운행차 배출 허용기준에 맞는지를 일정 기간마다 검사하는 제도를 말한다.

대형 이륜자동차(260㏄ 초과) 검사는 31일부터 6월 1일까지 진행된다. 중·소형 이륜자동차(50㏄ 이상~250㏄ 이하)는 31일부터 11일까지 주 4회(월·화·목·금) 총 8일에 걸쳐 진행된다.

검사를 희망하는 소유자는 이륜자동차사용신고필증, 의무보험가입증명서, 검사수수료 1만5000원(차대번호 재표기 시 1만7000원)을 갖춰 통영체육관을 방문하면 된다.

통영시 환경과장은 “장거리에 있는 검사소까지 이동하면서 발생하는 위험 요소를 없애고 시민의 편의를 제공하기 위해 출장 검사를 하는 만큼 많은 소유자의 참석과 협조를 바란다”고 말했다.

