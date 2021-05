청양고추맛 제품 포장지에 '남성혐오 손가락' 논란…사과에 "그래도 안 사먹어" vs "대응 빠르네"

[아시아경제 김소영 기자] 최근 유통·식품 업계 광고를 중심으로 확산된 '남성 혐오' 논란이 계속되는 가운데 이번에는 닭가슴살 전문 브랜드 랭킹닭컴에서 판매 중인 한 제품의 포장지가 논란에 휩싸였다.

24일 에펨코리아 등 온라인 커뮤니티에는 랭킹닭컴에서 판매 중인 '잇메이트 닭가슴살 소시지 청양고추맛' 포장지 디자인에 문제를 제기하는 글들이 연이어 올라왔다.

논란이 된 제품의 포장지 오른쪽 상단에 있는 손 모양이 한국 남성의 중요부위를 비하할 때 쓰는 이미지와 비슷하다는 데서 비롯된 주장이다.

이에 누리꾼들은 "남자 고객이 많은 곳에서. 참 배신감 든다", "소름이다. 탈퇴하러 간다" 등의 반응을 보이며 거세게 분노했다.

문제를 제기한 이들은 특히 동일 제품군의 다른 상품인 '잇메이트 닭가슴살 현미볶음밥'에서는 청양고추맛 소시지 위에 있는 구부러진 손가락과 달리 오른쪽 상단에 있는 손가락 모양이 펴져 있다는 점을 지적했다.

이를 접한 누리꾼들은 "이게 우연이라고? 너무 노골적이다", "딱 고추라는 단어 위에 '그 손가락'이네. 손절이다" 등의 냉담한 반응을 내놨다. 한편 '청양고추맛 소시지'가 아닌 다른 제품에도 손가락이 있다며 "이제는 손가락만 나오면 남혐이라네", "디자이너들도 고생이다" 등 해당 논란이 과하다는 지적도 나온다.

논란이 거세지자 랭킹닭컴은 24일 공식 홈페이지를 통해 "잇메이트 제품으로 인하여 불쾌함을 끼쳐드린 점 먼저 진심으로 사과드린다"면서 "해당 패키지 디자인에 문제의 소지가 있다는 고객님들의 의견에 대하여 충분히 공감하고 있다"고 전했다.

이어 "오해의 소지가 있는 제품 패키지를 회사 내부에서 제대로 관리 감독을 못한 것에 대한 책임을 통감하고 있으며, 유관부서의 내부 감사를 통해 원인에 대하여 명백하게 밝혀내 다시는 동일한 문제가 발생되지 않도록 조치하겠다"고 밝혔다.

또 "논란이 되고 있는 제품 패키지를 즉시 전면 교체할 예정"이라며 "내부적으로 다시 한번 전 제품을 전수조사할 예정이다. 개선이 필요하다고 생각되시는 부분을 제보해주시면 즉시 반영토록 하겠다"고 덧붙였다.

이어 25일에는 '잇메이트 논란 후속조치 안내'라는 글을 올려 거듭 사과했다. 이어 "잇메이트 제품으로 인하여 불쾌감을 끼쳐드린 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"며 "논란이 야기된 디자인들을 수정 진행 중에 있으며 금일 중으로 작업이 완료 될 예정이다"라고 밝혔다.

이 같은 사과에 누리꾼들은 엇갈린 반응을 내놓고 있다. 일부 누리꾼들로부터 "전면교체에 전수조사라니 그게 마음에 드네. 대처 잘 했다", "대응 빠르고 좋네. 그래도 담당자 문책은 제대로 해야 할 듯"이라는 긍정적인 반응이 나온다.

반면, "응 그래도 기분 나빠서 안 사먹어", "닭가슴살 다른 곳도 많음. 다른 브랜드로 대체하면 됨"이라며 불매운동을 시사하는 움직임도 있다. 급기야는 해당 브랜드 제품을 후원받는 유튜버를 구독 취소하겠다는 글도 등장했다. 최근 GS, BBQ, 무신사 등에서 동일한 사안으로 논란이 된 만큼 이는 쉽게 가라앉지 않고 있다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr