'디지털·저탄소 전환' 고용충격 대책 7월 발표

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 디지털·저탄소 위주의 산업 구조 전환으로 발생할 수 있는 고용 충격을 완화하는 대책을 오는 7월 발표하기로 했다.

안경덕 고용노동부 장관은 25일 제4차 고용정책심의회 모두 발언에서 "코로나로 디지털·저탄소 전환이 가속화되면서 산업 구조와 노동시장이 근본적으로 재편될 것"이라며 이같이 밝혔다.

안 장관은 "전기차, 시스템 반도체 등 신산업 성장과 더불어 내연기관차, 석탄 발전, 오프라인 서비스업 등 전통산업의 일자리 충격이 심화할 가능성이 있다"고 우려했다.

그는 "산업 구조 전환에 대응해 공정한 노동 전환 지원체계를 구축하겠다"며 "산업 구조 전환 과정에서 피해를 보는 산업의 노동자를 범부처 차원에서 지원하기 위한 '공정한 노동 전환 지원 방안'도 마련하겠다"고 강조했다. 정부는 이 방안을 오는 7월 내놓을 계획이다.

안 장관은 코로나19 사태를 계기로 대면 서비스업 일자리가 급감하고 헬스케어와 'STEM'(과학·기술·공학·수학) 등 분야의 고임금 일자리가 증가할 것이라는 매켄지 보고서를 인용하며 "우리나라도 이와 같은 일자리 대전환의 흐름에서 예외일 수 없다"고 밝혔다.

그는 "누구나 안정된 생계 아래 새로운 직업능력을 갖춰 직업 전환에 성공할 수 있는 환경을 만들고 기업이 새 시대에 걸맞은 좋은 일자리를 창출할 수 있도록 적극적으로 지원해나가야 한다"고 강조했다.

이어 "직업훈련 확대를 통해 IT(정보기술), 저탄소 산업 등 유망 산업의 성장세를 뒷받침하겠다"며 "개발자 수요 급증에 따른 중소·벤처기업의 인력난 완화를 위해 관계부처 합동으로 소프트웨어 분야 인력 양성 추진계획을 마련하겠다"고 덧붙였다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr