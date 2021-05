SK종합화학, 유엔서 친환경 최우수등급 인증

[아시아경제 최대열 기자] SK종합화학은 UN 우수사례 선정 국제환경 인증인 GRP(기후변화 대응 및 플라스틱 저감 국제기준)에서 최우수등급(AAA)을 받았다고 25일 밝혔다.

GRP는 플라스틱 저감·지속 가능한 해양환경 조성을 위한 글로벌 기후대응 가이드라인으로 유엔이 우수사례로 정한 국제 친환경 인증제도다. 유엔 지속가능개발목표협회가 기후변화대응, 플라스틱 저감, 해양생태계 보호 등 지구 환경문제에 대한 30개 주요 배경과 39개 글로벌 가이드라인을 기반으로 평가해 해마다 5월 발표한다.

이 인증제도는 석유·화학, 에너지, 건설·플랜트 등 인프라산업을 비롯해 패션·의류, 유통·물류 등 산업군을 6개로 나눠 평가한다. 전 세계 석유·화학업계에서 AAA 등급을 받은 건 이 회사가 처음이다. 올해 GRP 인증에는 전 세계에서 570여개 기업이 참가해 21개 기업만 AAA 혹은 AA+, AA, AA- 인증을 받았다.

이 회사는 폐플라스틱을 열로 분해해 플라스틱 원료인 납사로 재탄생시키는 열분해유 제조기술을 개발해 선순환시스템을 구축했다. 재활용이 쉬운 단일소재 패키징, 썩는 플라스틱인 생분해 플라스틱 PBAT 등 친환경 기술·제품을 개발했다. 회사 측은 "총력을 다해 추진하고 있는 기술 기반 ‘그린 비즈니스’ 전환을 통한 친환경성이 높이 평가받았다"라고 설명했다.

이번에 인증을 받으면서 세계 최대 ESG 국제공시기준 제정기구인 지속가능 회계표준위원회(SASB)의 ESG 국제공시기준에 환경분야 모범사례로 소개될 것으로 회사는 내다봤다. 나경수 SK종합화학 사장은 "글로벌 석유·화학 업계에 그린 비즈니스 대전환이라는 큰 화두를 던졌다"먀 "폐플라스틱 밸류체인 전반의 순환체계 구축을 선도해 나가겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr