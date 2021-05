큐캐피탈파트너스 ‘KLPGA 드림투어 3개 대회 개최’

큐캐피탈파트너스가 한국여자프로골프협회(KLPGA)와 손을 잡았다.

25일 서울 강남구 KLPGA 사무국에서 드림(2부)투어 개최 조인식을 벌였다. 오는 8~9월 열리는 드림챌린지 1~2차전, 10월 펼쳐지는 드림투어 왕중왕전 등 3개 대회다. 총상금은 1차전 1억원, 2차전 드림투어 최다 상금인 2억4000만원, 왕중왕전은 2억원이다. 3개 대회 모두 경기도 광주 곤지암 큐로골프장에서 3라운드 54홀 스트로크 방식으로 치러진다.

황희연 대표이사는 "역사와 전통을 자랑하는 드림투어를 개최하게 돼 기쁘고 생각한다"며 "코로나19로 힘든 시기에 수준 높은 플레이를 통해 희망의 메시지가 전달될 수 있기를 기대한다"고 했다. 큐캐피탈파트너스는 바이오, IT, 패션, F&B 유통, 엔터테인먼트 등 다양한 분야의 사업을 전개하고 있는 회사다. 박채윤(27)과 황정미(22), 유효주(24), 마다솜(22) 등 KLPGA투어 선수를 지원하고 있다.