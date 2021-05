무협, '디지털 전환 시대 수출 마케팅 웨비나' 개최

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 25일 '디지털 트랜스포메이션 시대의 수출마케팅 웨비나'를 개최했다고 밝혔다.

이날 웨비나는 최근 비대면 소비, 디지털 전환이 가속화되는 시대 흐름에 맞춰 우리 기업들에 데이터와 디지털 기술을 활용한 마케팅 전략을 제시하고자 마련됐다.

아마존 등 주요 이커머스 플랫폼의 빅데이터 수집·분석·활용 솔루션을 제공하는 오버노드의 정현군 이사는 "제품 판매 과정에서 축적되는 방대한 데이터들 사이에서 의미있는 데이터만 빠르고 정확하게 선별할 줄 알아야 한다"면서 "시장성 분석, 매출 증대 등 목적에 부합하는 데이터를 바탕으로 전략을 수립하는 것이 이커머스 성공의 열쇠"라고 말했다.

이커머스 마케팅 자동화 솔루션 스타트업 빅인사이트의 배성열 팀장은 "셀 수 없이 다양한 유형의 소비자들이 있지만 구매 빈도, 거래액, 체류시간 등에 따라 그룹화할 수 있다"면서 "디지털 기술을 잘 활용한다면 마케팅을 통한 소비자의 최종 구매 전환율을 더 끌어올릴 수 있다"고 설명했다.

이 밖에 빅데이터를 활용한 소비 트렌드와 시장동향 파악, 소비자의 눈길을 사로잡는 디지털 광고 제작 노하우에 대한 발표도 있었다.

