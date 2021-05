이베이코리아, 스마일배송 거래액 ‘역대 최대’…제주는 93%↑

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아는 지난 10~18일 진행한 쇼핑 축제 '빅스마일데이'에서 스마일배송이 역대 최대 실적을 기록했다고 25일 밝혔다.

이번 행사 기간 스마일배송을 통한 거래액은 전년동기대비 65% 증가해 2017년 첫 행사 이후 최고치를 달성했다. 특히 지난해 8월 스마일배송 서비스가 시작된 제주 지역의 거래액은 도입 직후 대비 93% 급증했다. 경남(70%), 충북(68%), 대전(69%), 전북(68%) 등도 높은 성장세를 보였다.

스마일배송을 통해 가장 많이 팔린 품목은 가전제품으로, 전체 거래액의 18%를 차지했다. 이어 가공식품(17%), 커피·음료(11%), 생필품(10%), 건강식품(8%), 보디·헤어용품(4%) 순이었다.

거래액 1위는 위닉스 제습기로, 61억원에 달했다. 그 뒤는 로보락 로봇청소기, 락토핏 생유산균 골드, 파세코 창문형 에어컨, 크리넥스 3겹 데코소프트 등이었다.

이베이코리아 관계자는 "스마일배송이 최고 실적을 거둘 수 있었던 것은 서비스 지역과 풀필먼트 모델 확대, 취급 카테고리 확장 등을 통해 역량을 높였기 때문"이라며 "지속적인 서비스 개발을 통해 신속하고 안전한 배송으로 신뢰를 얻을 것"이라고 말했다.

