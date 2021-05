남원시, 농산물가공 창업보육·코칭 교육생 모집

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시농업기술센터(소장 나상우)는 농산물가공 창업을 희망하는 농업인에게 성공적인 농산물 가공 창업을 위한 기본 가공지식 습득 및 창업보육·코칭교육으로 내달 4일까지 교육생을 모집한다고 25일 밝혔다.

이번 기초반 교육은 농산물가공 창업 예비자들을 위한 선행 교육으로 실시하며, 교육 내용은 농식품 가공 창업 전략, 농식품 제조가공업의 종류, 사업 계획서 작성하기 등 5회에 걸친 이론 및 실습 교육으로 진행된다.

이 프로그램은 농산물 가공을 희망하지만 초기자본, 가공기술의 부족 및 법적, 제도적 제약으로 가공창업에 어려움을 겪는 소규모 농가에게 제품의 제조부터 판매까지 종합적인 농산물가공 창업보육 교육을 통해 창업 실패 부담을 완화시키기 위해 마련됐다.

농업기술센터 관계자는 “농산물가공 실습 및 창업 교육을 통한 농산업창업 역량 강화 및 관내 농산물을 이용한 가공제품 생산 및 판매를 통한 고부가가치 창출을 위해 노력하겠다”고 말했다.

