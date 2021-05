광주시, 투자유치 홍보 책자 발간

한·중·일·영어로 1000부 제작…국내외 투자유치 활용

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 광주의 변화된 투자환경 등을 담은 투자유치 홍보자료인 ‘대한민국 미래를 이끄는 글로벌 비즈니스 성공파트너 광주광역시’ 책자를 발간했다고 25일 밝혔다.

이번 홍보책자는 광주의 투자환경, 투자강점, 대표산업, 산업단지, 투자인센티브 등 잠재 투자자들이 광주에 관심을 갖게 하고 투자에 필요한 사항 등을 알기 쉽게 담아냈다.

특히 광주의 우수인력 확보, 인공지능 조성 신산업 연결성 확대, 저렴한 산업단지와 경자구역, 광주형 노사상생 도시, 사통팔달 교통과 편리한 물류인프라, 안전하고 쾌적한 도시 등 6가지 투자강점을 수록했다.

또 광주가 투자를 필요로 하는 대표산업인 인공지능 및 드론산업, 친환경 자동차 산업, 에어가전 및 공기산업, 광융합산업, 에너지 및 수소산업, 의료 및 헬스케어 산업 등을 소개했다.

아울러 경제자유구역 내 에너지벨리산단, 빛그린산단, 첨단3지구 산단 등 총 13개 산업단지 소개와 입주 가능업종 및 분양시기 등 안내, 투자인센티브 지원요건 및 절차, 조세감면제도, 경제자유구역특별 지원 등에 대한 내용을 담았다.

홍보책자는 1000부(한·중·일·영어)를 발간해 온·오프라인 투자유치에 활용할 계획으로 국내외 투자 관련 기관 및 단체와 투자의향기업 등에도 배포·홍보할 예정이다.

홍보책자는 시 홈페이지에서도 확인할 수 있다.

광주시는 민선7기 들어 다양한 투자유치 활동을 실시해 광주 투자에 관심이 있는 국내외 기업 140곳과 투자협약을 체결한 바 있다.

김대중 시 투자유치과장은 “홍보책자에 광주경제자유구역 지정, 광주의 대표 유망산업 등 최근 변화된 광주의 투자환경 등을 담았다”며 “코로나19 장기화로 국내외 투자유치에 어려움이 지속되고 있지만 본 홍보자료를 활용해 투자유치 활동을 적극 전개해 나갈 계획이다”고 말했다.

