"미 상무부, 한국산 타이어 등 덤핑 판정"

[아시아경제 조유진 기자] 미국 상무부가 한국산 등의 승용차와 경트럭 타이어에 대해 덤핑 혐의가 있다는 판단을 내렸다고 미국 전문지 모던타이어딜러가 24일(현지시간) 보도했다.

이에 따르면 미 상무부는 한국과 대만, 태국, 베트남산 승용차와 경트럭용 타이어 제품이 미국 시장에서 덤핑 판매되고 있다는 예비 판단의 입장을 유지했다.

다만 관세율은 업체별로 14.62∼101.84%로 조정됐다. 한국타이어앤테크놀로지의 관세율은 27.05%로 확정됐다. 이는 지난해 말 예비판정에서 받았던 38.07% 보다 11.02%포인트 낮아진 것이다.

넥센타이어는 14.72%로 기존 대비 0.48% 소폭 올랐고, 금호타이어는 6.07%포인트 하락한 21.74%로 각각 조정됐다.

미 상무부는 베트남산 타이어가 정부 보조금으로 혜택을 받고 있다는 예비 판단을 유지했다.

앞서 미국 국제무역위원회(ITC)는 작년 7월 이들 나라의 타이어로 인해 미국 산업이 실질적으로 피해를 봤다는 예비판정을 내린 바 있다.

한편 미 ITC는 타이어 덤핑 및 상계 관세와 관련해 25일 오전 청문회를 개최할 예정이다.

미국의 반덤핑 관세는 ITC의 산업피해 예비판정과 상무부의 덤핑 예비 판정에 이어 ITC의 최종 산업피해 판정을 거쳐 최종 확정된다.

