에어부산 온라인 쇼핑몰 ‘떴다’ … 로고상품 판매몰 ‘샵에어부산’ 25일 오픈

탑승 안해도 유니폼·항공기 등 인기 기내 로고상품 구매



25일~6월15일 오픈기념 이벤트, 최대 26% 할인 혜택

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 에어부산 기내 상품을 판매하는 온라인 쇼핑몰이 문을 열었다.

에어부산(대표 안병석)은 자사 로고 상품 온라인 판매몰 ‘샵에어부산(shopairbusan)’을 25일 오픈했다고 밝혔다.

에어부산 로고 상품을 기내에서만 판매해 항공편을 탑승해야 살 수 있었지만 온라인 판매몰 오픈으로 쉽게 구매할 수 있게 됐다.

‘샵에어부산’에서는 에어부산 유니폼과 항공기 및 항공권 등의 디자인을 본떠 만든 △마그네틱 △배지 △키링 등 다양한 로고 상품을 내놓고 있다.

또 △에어부산 모형비행기 △비행기록 로그북(비행 기록용 수첩) 등 인기 제품도 판매한다.

에어부산 유니폼과 항공권 이미지로 제작된 △휴대폰 케이스와 △무선 이어폰 케이스는 주문자 이름이나 원하는 출·도착지 등을 반영해 제작할 수 있어 개인 소장 또는 선물용으로도 활용할 수 있다.

에어부산은 오픈 기념으로 6월 15일까지 전 품목에 대해 최대 26% 할인 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다. 또 5만원 이상 상품을 구매하는 경우 배송비는 무료이다.

에어부산 관계자는 “그동안 에어부산 로고 상품에 대한 일반 구매 문의가 많았는데 이번 온라인 판매몰 오픈으로 누구나 쉽게 구매가 가능해졌다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr