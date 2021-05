문정인 "북한, 미국 보다 한국에 접촉 가능성 있다"

[아시아경제 유인호 기자] 문정인 세종연구소 이사장은 25일 "북한이 미국의 대북정책 의중을 파악하기 위해 미국보다 한국을 먼저 접촉할 수 있다"고 밝혔다.

문 이사장은 이날 세종연구소와 미국 평화연구소(USIP)가 공동주최한 화상 포럼에서 "이번에는 북한이 미국의 대화 요청에 응할 것으로 믿는다"며 "북한이 미국과 직접 하지 않는다면 한국에 올 수도 있다"고 말했다.

문 이사장은 "한미공동성명은 미국이 북한에 무엇을 제공할 수 있는지 구체적인 내용을 보여주지 않았기 때문에 북한은 한미정상회담에서 무슨 대화가 오갔는지 매우 듣고 싶어할 것"이라며 "북한이 남북 간 핫라인을 재가동하기를 바란다"고 강조했다.

다만, 문 이사장은 북한이 대화 요청에 응한다고 해도 협상 진전에는 어려움이 있을 것으로 전망했다.

그는 첫번째 걸림돌로 오는 8월로 예상되는 한미 연합훈련을 꼽았다. 문 이사장은 "첫 리트머스 시험은 북한이 대화 요청에 응할 것인가, 또 한미가 연합훈련을 시행할 것인가"라며 "연합훈련을 하면 대화가 중단될 수 있다"고 지적했다.

또 조 바이든 대통령이 한미공동성명에서 남북 대화와 관여, 협력에 대한 지지를 표명한 사실을 언급하면서 "북한이 대화로 나올 경우 정부는 북한과 협력사업을 시도하려고 할 수도 있다"고 전망했다.

다만 올해 하반기 대선 정국이 시작되면 남북협력 동력을 확보하기가 쉽지 않을 것이라고 봤다. 문 이사장은 "문 대통령 임기가 11개월 정도 남았지만 바이든 대통령은 이제 시작해 '정치 주기의 부조화'가 있다"며 "매우 어렵겠지만 그래도 아무것도 하지 않는 것보다는 나을 것"이라고 말했다.

