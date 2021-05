[아시아경제 전진영 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표는 25일 국민의힘 등 야 3당이 요구한 세종시 공무원 특별공급 논란 국정조사에 대해 “요구할 자격이 없다”고 비판했다.

윤 원내대표는 이날 오전 원내대책회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 “야당이 국정조사에 대해 떳떳하고 자신있게 요구하려면 야당 소속 국회의원 전원에 대한 부동산 투기 조사부터 응해야 한다”고 강조했다.

그러면서 “지금은 경찰이 합동수사본부를 만들어서 철저히 수사하고 있는 만큼 경찰 수사를 지켜봐야 할 것”이라고 덧붙였다.

