[인사] 그랜드코리아레저(GKL)

<승진>

△1급 ▲기획조정실장 주양국 ▲노사경영지원실장 채일순 ▲마케팅2실장 박찬두

△2급 ▲힐튼 서베일런스팀장 강명희 ▲사회적가치기획팀장 서철원 ▲로컬마케팅팀장 이광원 ▲사업전략팀장 김선엽 ▲강북힐튼점 오퍼레이션3팀장 김진 ▲롯데경리팀장 오영주

<전보>

△실점장 ▲소통실장 오용식 ▲감사실장 김문락 ▲강남코엑스점장 박희식 ▲강북힐튼점장 고경훈 ▲부산롯데점장 정수용

△팀장 ▲홍보팀장 김엄권 ▲감사기획팀장 김현태 ▲기획조정팀장 최승완 ▲혁신성장팀장 김남규 ▲혁신인사팀장 안홍은 ▲코엑스경리팀장 박균락 ▲매스마케팅팀장 문성환 ▲강남코엑스점 오퍼레이션1팀장 강동현 ▲강남코엑스점 오퍼레이션2팀장 김익돈 ▲강남코엑스점 오퍼레이션3팀장 엄혜은 ▲강남코엑스점 전자게임운영팀장 윤희열 ▲강남코엑스점 CS팀장 김성학 ▲강북힐튼점 오퍼레이션2팀장 나희 ▲부산롯데점 운영기획팀장 김은경 ▲부산롯데점 오퍼레이션1팀장 이재만 ▲부산롯데점 오퍼레이션2팀장 김윤주 ▲부산롯데점 오퍼레이션3팀장 강방식

