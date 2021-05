윤석열 지지 모임 정용상 교수 "살아있는 권력 수사한 결기, 지도자 자격 충분"

국민의힘 당 대표 선출 이후 정치 선언 예상

"일반적 국민 여망 피력하면서 소통 중"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장 지지 모임인 '공정과 상식 회복을 위한 국민연합' 상임대표를 맡고 있는 정용상 동국대 법학과 명예교수는 25일 "윤 총장께서 검찰총장 재직 시절에 보여준 검찰의 독립, 그 다음에 살아있는 권력을 수사하는 그런 결기, 그 다음에 모든 사람은 법 앞에 평등하다는 것을 주권자인 국민에게 보여줌으로 인해서 지도자로서의 필요충분조건을 갖추었다는 판단을 해보고 있다"고 말했다.

정 명예교수는 이날 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'에 출연해 "형사사법을 집행하는 기관에 오래 근무했기 때문에 호오가 충돌할 수도 있지만 올곧고 심 굳은 검찰로서 소신 있게 수사에 임했다. 그 다음에 법 앞에 만인은 평등하다는 것을 실천적으로 보여준 그런 검사다, 이런 이야기들을 많이 들어왔다"며 윤 전 총장을 옹호했다.

윤 전 총장이 지지 모임과 직접적인 연관이 없다며 거리두기 하는 것과 관련해서는 "지금 뭐 정치하겠다는 선언을 한 것도 아니고 더군다나 대권선언을 한 것도 아닌데 이게 공식적으로 연결성이 있다고 이야기하는 것은 안 맞는 것 같다"면서 "지금 그런 스탠스를 취하고 있는 것이 오히려 옳은 해석이나 판단이 아닐까 싶다"고 답했다.

다만, 윤 전 총장과 소통하고 있다는 정 명예교수는 "일반적인 국민의 여망이나 저희들이 나아가야 할 그런 방향에 대해서 의견을 저희가 피력하기도 한다"고 말했다.

정 명예교수는 사견임을 전제하며 "(윤 전 총장이) 언제 어디서 어떻게 등판할 지에 대해서 말씀드리긴 그렇습니다만 생각해보면 국민의힘 당 대표가 선출된 이후쯤 정치 선언을 하지 않을까 그리고 제3지대하고 국민의힘 입당에 대한 선택 문제에 대한 시기나 방법에 따른 로드맵이 있지 않을까 예상한다"고 말했다.

한편 여권에서 나오고 있는 윤 전 총장에 대한 비판에 대해서는 "워딩 자체가 참 불편하다"면서 "검찰총장의 수사지휘권을 박탈하고 총장을 징계하고 온갖 비정상적인 방법으로 특정인을 몰아내는 것을 개혁인양 호도하면서 검찰을 초토화 시키는 그런 검찰 개악 입법이라든지 정책을 생산한, 실행한 그런 집권당 지도자가 윤 전 총장을 그런 식으로 비판하는 것을 어불성설"이라고 반박했다.

