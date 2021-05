세븐일레븐, UN 우수사례 국제환경인증 'GRP' 최우수등급 AAA 획득

편의점 세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐은 유엔(UN) 우수사례 선정 국제 친환경 인증인 'GRP(Guidelines for Reducing Plastic Waste & Sustainable Ocean and Climate Action Acceleration)'에서 편의점 업계 최초로 최우수 등급 AAA를 획득했다고 25일 밝혔다.

국내 편의점 업계 최초 UN 선정 국제환경인증 GRP 최우수등급 획득

빨대없는 컵커피, 무라벨 생수 '얼쑤얼水', 순환자원 회수로봇 등 긍정 평가

[아시아경제 김유리 기자] 편의점 세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐은 유엔(UN) 우수사례 선정 국제 친환경 인증인 'GRP(Guidelines for Reducing Plastic Waste & Sustainable Ocean and Climate Action Acceleration)'에서 편의점 업계 최초로 최우수 등급 AAA를 획득했다고 25일 밝혔다.

GRP는 플라스틱 저감 및 지속가능한 해양환경 조성을 위한 글로벌 기후대응 가이드라인으로 UN이 우수사례로 선정한 국제 친환경 인증제도다. 기후변화대응, 플라스틱 저감, 해양생태계 보호 등 지구 환경문제에 대한 30개 주요 배경과 39개 글로벌 가이드라인(지표)을 통해 UN 지속가능개발목표(SDGs) 협회가 매년 5월 발표한다.

세븐일레븐은 이번 평가에서 일관된 친환경 정책 추진과 이에 따른 지속적인 성과 창출 노력이 높은 평가를 받았다고 말했다. 지난 1월 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 선포하며 편의점 업계의 본격적인 친환경 활동 저변을 마련했고, 이를 바탕으로 다양한 친환경 상품 출시와 사회공헌 활동을 전개해 온 점을 높이 인정받았다는 설명이다.

세븐일레븐은 "업계 최초로 개발한 빨대없는 컵커피, 친환경 용기를 활용한 간편식, 무라벨 생수 '얼쑤얼水' 등 친환경 상품들로 주목 받았다"며 "플라스틱 자원 선순환을 위한 '순환자원 회수로봇' 운영, 일상 속 페트병 올바르게 버리기를 알리는 '라벨떼기는 말이야' 캠페인도 긍정적인 평가를 받았다"고 말했다. ESG 디지털 사이니지 설치 등을 통해 고객 접점형 친환경 캠페인을 전개한 점, 유통기한 임박상품을 할인 판매하는 라스트오더를 활성화한 점, 친환경 상품 구매에 세븐앱 적립 등을 시행한 점 등도 호응을 얻었다고 덧붙였다.

최경호 세븐일레븐 대표는 "국내 편의점 업계 최초로 GRP AAA등급을 획득하게 된 것은 고객과 전국 경영주, 임직원이 함께 한 노력의 결실"이라며 "세븐일레븐의 '그린7' 활동이 UN을 비롯한 국제사회 권위 있는 인증을 통해 인정받게 돼 뜻깊게 생각한다. 지속 가능한 미래가치를 창출하는 사회적 기업이 되기 위해 더욱 노력해 나가겠다"고 말했다.

한편 GRP인증은 2017년 시작한 UN 해양 정상회의(Ocean Conference)를 배경으로 시작됐으며 UN SDGs를 비롯해 UN 파리기후변화협약(COP21), 기후변화에 관한 정부간 패널(IPCC) 보고서 등 UN의 주요 환경 협약 및 정상회의 보고서를 기반으로 수립됐다. 6개 산업군에서 환경성을 평가해 상위 40%와 하위 60%의 기업군으로 나눈다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr