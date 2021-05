전국 모든 지자체 '2050 탄소중립 달성' 다짐…선언식 개최

[아시아경제 장세희 기자]전국 모든 지자체가 2050년까지 온실가스 실질 배출을 '0'으로 만드는 '탄소중립'을 실현하기로 다짐하는 자리가 마련됐다.

환경부와 탄소중립 지방정부 실천연대는 24일 오후 서울 동대문디자인플라자에서 '지방정부 탄소중립 특별세션'을 공동으로 개최했다.

전국의 모든 243개 지자체(17개 광역·226개 기초)는 이날 행사에서 '2050 탄소중립 달성'을 다짐하며 선언문에 서명했다.

이번 행사는 같은 장소에서 30∼31일 열리는 '2021 피포지(P4G) 서울 녹색미래 정상회의'의 사전 행사로, 탄소중립의 실질적인 실행을 담당하는 전국 모든 지자체의 의지를 모으고 구체적인 실천방안을 논의하기 위한 자리다.

먼저 영국의 경제학자 케이트 레이워스가 사회적 기초와 생태적 한계 사이 균형에 대한 내용으로 화상 기조연설을 했다.

정의선 현대자동차그룹 회장은 영상을 통해 지역이 탄소중립을 이행하는 데 있어 산업계의 역할과 입장, 지역과 산업계의 협력 사항 등을 제안했다.

양승조 충남지사는 금융기관의 탄소중립을 이끌어야 한다는 내용을 발표하고, 원희룡 제주지사는 '제주도의 탄소중립 계획 수립 과정'을 소개했다.

한정애 환경부 장관은 "지자체가 탄소중립을 적극적으로 추진할 수 있도록 정부도 온실가스 배출 통계 분석 및 관련 감축 사업 발굴 등에 기술적·재정적 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

반기문 글로벌녹색성장기구 의장도 "정부와 국회의 노력만으로는 탄소중립을 이루는 데 한계가 있다"며 "탄소중립을 효율적으로 진행하고 지역의 목소리를 소외되지 않고 반영하기 위해 지방정부가 중심이 되는 탄소중립이 실현돼야 한다"고 당부했다.

한편 전국 지자체는 이번 선언식을 계기로 2050 탄소중립 달성을 위한 지자체 차원의 노력을 강화할 계획이다.

