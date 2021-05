신라대, ㈜이타즈와 온라인 학습관리시스템 구축 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대학교(총장 김충석)가 클라우드 기반 지능형 학습관리시스템 개발 업체인 ㈜이타즈(대표이사 권영민)와 업무협약을 체결했다.

신라대와 ㈜이타즈는 24일 오후 2시 신라대 60주년기념관 총장접견실에서 김충석 총장과 권영민 대표이사 등 양측 주요 인사들이 참석한 가운데 업무협약을 맺었다고 밝혔다.

이번 협약은 신라대와 ㈜이타즈가 SaaS기반 온라인 학습관리서비스(IT’Z LMS) 활용을 통한 상호발전을 도모하고자 마련됐다.

이번 협약을 통해 두 기관은 ▲SaaS기반 온라인 학습관리시스템 구축 협력 ▲서비스 활용과 기능개선을 위한 업무 협조 ▲빅데이터와 인공지능 기술을 활용한 연구 등을 추진하게 된다.

신라대 정보전산원장 남재현 교수는 “장기화된 코로나19에 대응한 교육지원시스템 도입으로 학생들의 교육환경을 개선하게 됐다”며 “서비스 실행 환경 개선으로 효율적인 학생들의 학습활동과 역량관리를 기대한다”고 말했다.

