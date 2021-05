전남도 ‘동물복지형 녹색축산농가’ 21개 농가 신규 지정

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 ‘동물복지형 녹색축산농장’ 21농가를 신규 지정했다고 24일 밝혔다.

지정 농장은 총 309농가로 늘면서 전국 친환경 축산 중심지 위상이 강화되고 있다는 평이다.

이번에 신규 지정 농가는 한우 17농가, 젖소 3농가, 염수 1농가다.

전남에는 총 한우 170농가, 젖소 12농가, 돼지 21농가, 닭 68농가, 오리 20농가, 염소 18농가 등이 있다.

동물복지형 녹색축산농장 지정은 가축 생태에 적합한 사육환경을 조성함으로써 소비자에게 안전한 축산물을 생산·공급하기 위해 지난 2012년부터 추진한 역점 시책사업이다.

녹색축산농장 지정은 농가에서 해당 시군에 신청서를 제출하면 시군 검토를 거쳐 도에서 접수, 서면심사와 현장심사를 통해 적합한 경우 지정서를 교부한다.

지정 대상은 유기 또는 무항생제 인증, 안전관리인증(HACCP), 깨끗한 축산농장 지정, 정부 인증인 동물복지축산농장 인증 중 1가지 이상 인증(지정)을 받은 농가다.

가축 사육밀도, 축사 위생관리 상태, 분뇨 처리 현황 등 22개 항목을 도와 시군 담당자, 외부 심사위원으로 구성된 심사반이 심사한다. 심사 결과 총 200점 중 160점 이상을 얻은 농가를 녹색축산농장으로 지정한다.

녹색축산농장 지정 농가에는 유지·관리 등을 위한 인센티브로 농가당 운영자금 200만원을 매년 지원한다.

축사시설 현대화사업 및 녹색축산기금 융자 등 각종 축산정책 사업의 우선 지원 자격도 주어진다.

박도환 전남도 축산정책과장은 “환경 친화형 축산 실천을 독려하고, 안전한 축산물을 바라는 소비자 기대에 부응하기 위해 녹색축산농장을 계속 확대할 계획”이라며 “녹색축산농장 지정 신청은 연중 상시 가능하니, 축산 농가에서는 많은 관심을 가져달라”고 말했다.

전남도는 녹색축산농장 309개소 외에도 1647농가가 유기·무항생제 축산물 인증을 받아 2019년부터 3년간 전국 1위를 유지하고 있다.

지난달에는 해남의 한 한우농장이 전국 최초로 ‘동물복지축산 한우농장’으로 인증받는 등 친환경 축산의 중심지 역할을 톡톡히 하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr