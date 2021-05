경남도의회 국민의힘 의원들 "LH 구조 조정안은 성난 부동산 민심을 왜곡한 것"

24일 경남도의회서 'LH 구조 조정안 철회 요구' 기자회견

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도의회 국민의힘 의원은 24일 도의회에서 기자회견을 열고 "경남 혁신도시 죽이기 정책인 LH 구조 조정안 철회를 촉구한다"고 목소리를 냈다.

이날 경남도의회 국민의힘 의원 21과 무소속 의원 5명은 LH 구조 조정안을 놓고 "국면 전환용 관심 끌기 정책"이라며 "지역 균형 발전을 짓밟는 LH 구조 조정안을 철회하라"고 밝혔다.

이들은 "LH는 1500억원에 달하는 지방세 납부와 지역 인재 706명 채용 등의 성과를 보여 낙후된 서부 경남의 발전을 선도하는 핵심 기관이었다"며 "LH에 대해 부동산 투기 사건을 핑계로 해체 수준으로 구조 조정을 추진하는 것은 이해 할 수 없다"고 전했다.

구조 조정안을 반대하는 구체적인 이유로 부동산 투기 방지 대책이 될 수 없다는 점, 지역 균형 발전이 역행하는 점, 다른 혁신도시와의 형평성 문제가 발생하는 점 등이었다.

그러면서 "섣불리 추진된 이번 LH 구조 조정안이 정부가 세운 토공-주공 통합 공사 설립 원칙, 지역 균형발전 확대 원칙, 혁신도시 간 균형 발전 원칙을 스스로 부정하는 자가당착의 모순에 빠질 것을 경고한다"고 지적했다.

또한 이들은 "맹자가 말씀하신 무신불립의 고사를 인용하며 정부가 믿음을 주지 못한 정책을 펼친다면 그 존립 역시 위태로워진다는 뜻을 전한다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr