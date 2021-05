전남도교육청 “까다로운 학교회계 너무 쉬워졌어요”

업무추진비 등 학교회계 동영상 2편 제작· 배포

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 24일 알기 쉬운 학교회계 2편 ‘업무추진비 바로 알기’ 영상을 제작해 유튜브와 업무포털에 올렸다고 밝혔다.

이 영상은 학교회계가 어렵다는 교직원들의 목소리를 반영해 누구나 쉽게 학교회계를 이해할 수 있도록 제작했다.

1편은 학교회계의 개요, 본예산, 추경, 성립전예산 등 예산 전반에 대한 내용을 사례 위주로 구성해 학교회계에 익숙하지 않은 교직원들에게 호평받았다. 2편 ‘업무추진비 바로 알기’는 업무추진비에 대한 주요 개념을 정리했다.

또 교직원들의 속마음 인터뷰와 업무추진비 집행 시 놓치기 쉬운 항목들을 모아 묻고 답하기 형식으로 구성, 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 했다.

도교육청은 지난해 12월 실시한 업무추진비 집행 관련 설문조사(1만 7913명 중 1270명 응답) 결과를 토대로 교직원들의 다양한 의견을 듣고 서로의 입장을 공유하는 내용을 담아, 업무추진비에 대한 인식 제고와 투명성 확보에 큰 도움이 될 것으로 전망했다.

윤명식 예산과장은“이번에 제작한 업무추진비 바로 알기 편을 통해 교직원들의 업무추진비에 대한 다양한 의견과 고민을 들을 수 있었다”며 “업무추진비 집행의 투명성과 민주성 확보로 청렴 문화가 더욱 확대될 것으로 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr