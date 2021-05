“사망사고 잡아라!” 안전보건공단, 전국 위험 현장 2만4천곳 기습 안전점검

추락·끼임 사망사고 다발 위험요인 제거 ‘패트롤 현장점검’ 작전 돌입

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 산업현장의 사망사고를 막기 위해 2만 곳이 넘는 전국 사업장에 대한 ‘기습 안전점검’이 단행됐다.

안전보건공단(이사장 박두용)은 현장 사망사고 예방 프로젝트에 돌입해 전국 2만4000여개 사업장을 불시에 안전점검했다고 24일 밝혔다.

공단은 중소사업장의 추락, 끼임 등 핵심 위험요인에 대한 안전조치 준수 여부를 집중 점검하는 ‘패트롤 현장점검’으로 올해 4월까지 사망사고 위험요인 2만5802건을 시정조치했다.

공단은 사업장의 위험 개선조치 결과를 모니터링해 점검 거부나 개선 미이행 등 위험을 방치하는 917개소(4월 말 기준)에 대해 노동부 감독을 요청했다.

일부 사업장에는 위험작업 중지나 위반사항에 대한 사법조치 등이 이뤄졌다.

건설업의 경우 1만6853개 현장을 불시에 방문했으며, 이 중 7951개 현장에 대해 1만7700건의 위험요인을 지적했다.

개선이 필요한 위험요인으로는 계단, 개구부 및 비계 등에 안전난간, 작업발판 미설치 등 추락위험이 82.8%로 가장 많았다.

제조업의 경우 7173개 사업장을 점검했으며, 이 중 3937개 사업장에 대해 8102건의 위험요인을 찾아냈다.

위험요인으로는 컨베이어, 프레스, 분쇄·파쇄기 등의 위험설비에 방호덮개, 방호장치 등 미설치와 같은 끼임위험(36.3%)이 가장 많았다. 또 설비 상부 등 추락위험장소에 안전난간 미설치, 사다리 안전조치 불량 등 추락위험(23.1%)이 지적됐다.

공단은 중대재해 위험요인을 근절하기 위해 중소사업장을 불시에 방문해 3대 안전조치(추락·끼임위험 방지조치, 필수 안전보호구 착용 등) 준수 여부를 집중 점검하는 ‘패트롤 현장점검’을 진행했다.

올해는 점검횟수를 작년보다 늘리고(6만→7만회), 패트롤 전용차량을 일선기관에 확대배치(108대→404대)하는 등 사업을 보다 강화했으며, 6월에도 불시점검을 계속할 예정이다.

박두용 안전보건공단 이사장은 “일터 사망사고를 줄이기 위해서는 건설현장의 추락, 제조업의 끼임 등 핵심 위험요인이 개선돼야 한다”며, “공단은 패트롤 현장점검을 강화하는 등 노동자의 생명을 지키기 위해 모든 역량을 집중할 예정”이라고 말했다.

