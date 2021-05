“연결성·휴대성 높였다” 삼성전자, '스마트 키보드 트리오 500' 출시… 4만9500원

스마트폰·태블릿 등 최대 3개 기기 지원

자주 사용하는 앱 실행 단축키·덱스 전용키 탑재

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,900 전일대비 200 등락률 -0.25% 거래량 5,347,815 전일가 80,100 2021.05.24 10:20 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조.. 긴축우려 vs. 한미정상회담JBL, 레저 활동 최적화 무선 이어폰 '리플렉트 미니 NC' 출시"스마트폰용 OLED 패널, 내년 39% 성장…중국 추격이 큰 위협" close 가 24일 무선 키보드 '삼성 스마트 키보드 트리오 500'을 출시한다고 밝혔다.

트리오 500은 3개의 블루투스 키를 탑재해 스마트폰·태블릿 등 최대 3대의 기기를 등록할 수 있고, 블루투스 키를 누르기만 하면 손쉽게 필요한 기기로 전환할 수 있다는 점이 특징이다. 각 기기와 연동해 평소 자주 사용하는 앱을 단축키로 설정해 바로 실행할 수도 있다.

'삼성 덱스(Samsung DeX)'를 활용할 때도 유용하다. 전용 키를 누르면 스마트폰·태블릿 등 갤럭시 기기를 모니터나 스마트 TV로 연결해 더 큰 화면에서 이메일을 확인하거나 문서 작업을 하고, 화상 미팅을 하는 등 학업이나 업무의 효율성을 극대화할 수 있다.

트리오 500은 블랙 색상으로 먼저 출시되며, 향후 화이트 색상으로도 출시될 예정이다. 가격은 4만9500원으로 전국 삼성 디지털프라자와 주요 전자제품 양판점, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,900 전일대비 200 등락률 -0.25% 거래량 5,347,815 전일가 80,100 2021.05.24 10:20 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조.. 긴축우려 vs. 한미정상회담JBL, 레저 활동 최적화 무선 이어폰 '리플렉트 미니 NC' 출시"스마트폰용 OLED 패널, 내년 39% 성장…중국 추격이 큰 위협" close 홈페이지, 쿠팡, 11번가, G마켓, 네이버 스마트 스토어 등 오픈 마켓에서 구매할 수 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,900 전일대비 200 등락률 -0.25% 거래량 5,347,815 전일가 80,100 2021.05.24 10:20 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조.. 긴축우려 vs. 한미정상회담JBL, 레저 활동 최적화 무선 이어폰 '리플렉트 미니 NC' 출시"스마트폰용 OLED 패널, 내년 39% 성장…중국 추격이 큰 위협" close 는 출시를 기념해 이날부터 오는 31일까지 삼성 디지털프라자와 일부 오픈마켓에서 20% 할인 혜택을 제공한다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr