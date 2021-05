85인치 TV, 스타일러, 공기청정기 등 추첨 제공

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드는 지난 3월부터 4월까지 진행한 '우리 꽃길만 걷자' 이벤트 1등 당첨고객에게 85인치 TV를 전달했다고 24일 밝혔다.

이번 이벤트는 NH농협 개인 신용·체크카드(채움·BC)로 일시불·할부 합산 40만원 이상 이용한 후 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 진행됐으며, 최종 응모 결과 총 19만여 개의 추첨권이 부여됐다.

농협카드는 해당 이벤트를 통해 ▲1등 LG전자 울트라 HD 85인치 TV(1명) ▲2등 LG전자 TROMM 스타일러(3명) ▲3등 LG전자 퓨리케어 360도 공기청정기(5명)를 전달했으며, 캐시백 ▲5000원(2012명)도 제공했다.

