권영진 "군 장병 맞을 백신 미리 준비 못하고 美 가서 얻어오는 게 자랑할 일?"

[아시아경제 김소영 기자] 권영진 대구시장이 한미정상회담의 성과로 꼽히는 미국의 코로나19 백신 지원과 그에 대한 문재인 대통령의 자평을 두고 날 선 비판의 목소리를 냈다.

권 시장은 23일 오후 자신의 페이스북에 '백신에 관한 한 아닌 건 아닌거다'라는 제목의 글을 올리며 "나라를 지키는 군 장병들이 맞을 백신을 미리 준비하지 못하고 우리 대통령이 미국까지 가서 얻어 오는 것이 자랑해야 할 일인가? 부끄러워하고 반성해야 할 일이지"라고 강도높게 비판했다.

이어 "그런데도 정부와 여당은 방미 성과를 자랑하기에 급급하고, 야당 정치인 중에도 자기가 역할을 한 것처럼 공치사 하는 분도 있다. 과거에 백신 접종 서두를 필요가 없다고 떠들던 전문가란 양반들도 방송에 나와서 앞뒤 다른 얘기를 한다"고 지적했다.

또 "미국의 태도도 불편하고 어이가 없다"고도 덧붙였다. 그는 "(미국은) 백신이 남아돌아서 여행객에게도 백신 맞혀주면서 동맹국 대통령의 요청에 대한 응답이 고작 군 장병 55만명 분이다. 그것도 코로나 확산을 이유로 한미연합훈련에 소극적인 한국 정부에 반대할 명분을 주지 않기 위해서라고 한다"라며 "바이든 대통령에게 고맙다고만 할 수 없는 이유"라고 적었다.

그는 "우리나라 백신 방역은 두 가지 문제에 봉착해 있다. 하나는 수급 부족이고 다른 하나는 국민적 불신으로, 두 가지 모두 정부의 책임"이라며 "백신 수급이 늦었고 부족한 것은 사실 아닌가"라고 꼬집었다.

이어 "1차 접종을 한동안 중단할 만큼 접종 전선에 문제가 생기기도 했다. 그런데도 방역당국은 문제가 없이 잘되고 있다고만 한다. 국민은 납득할 수 없다"며 "정부에 대한 불신은 백신 접종에 대한 불신과 거부로 이어지고 있다. 현장에서는 나름 최선을 다하고 있지만 쉽지 않아서 걱정이다"고 토로했다.

그러면서 "이제부터라도 정직하게 국민들에게 다가갔으면 한다. 잘못한 것은 잘못했다고, 부족한 것은 부족했다고 인정하고, 반성할 것은 반성해야 발전도 있고 국민의 신뢰도 회복될 수 있다"며 "비판하는 사람을 몰아세우고 잘못이 없다고 우기거나 자화자찬만 한다고 사실이 달라지고 문제가 해결되는 것은 아니다"라고 덧붙였다.

끝으로 "관건은 역시 백신 수급과 국민적 신뢰"라며 "우리 모두 여기에 올인해야 한다"고 거듭 강조했다.

권 시장은 이날 오전에도 '부끄러운 우리의 백신 자화상'이라는 제목의 글을 올리며 "이것은 자화자찬할 성과가 아니라 부끄러워하고 반성해야 할 일"이라고 질타했다.

그는 "우리가 어쩌다가 국군 장병 55만명 분의 백신을 미국으로부터 원조 받았다고 감읍해하는 나라가 되었나"라며 "개념 없는 정치야, 무능한 정부야, 비겁한 전문가들아!"라고 목소리를 높였다.

한편 이날 문 대통령은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "최고의 순방이었고, 최고의 회담이었다"며 "미국이 우리의 입장을 이해하고 또 반영해주느라고 신경을 많이 써줬다"고 고마움을 표했다.

이어 "'백신 파트너십'에 이은 백신의 직접 지원 발표는 그야말로 깜짝 선물"이라며 "선진국이고 방역과 백신을 종합한 형편이 가장 좋은 편인 한국에 왜 우선적으로 지원해야 하나라는 내부 반대가 만만찮았다는데, 한미동맹의 중요성을 특별히 중시해줬다"고 평가했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr