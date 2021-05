정재훈 한수원 사장 "한미 원전 협력으로 해외진출 기회 확대"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국수력원자력은 한미 정부가 해외원전시장 공동진출에 합의한 것과 관련해 해외원전 수주 가능성을 높일 수 있어 적극 환영한다고 23일 밝혔다.

정재훈 한수원 사장은 이날 "공급국간 경쟁이 치열한 세계 원전 시장에서 금번 정상 간 합의를 계기로 한미간 협력을 통해 수주 활동을 함께 추진할 수 있는 기반이 마련된 것은 매우 뜻깊은 일"이라고 언급했다.

그는 "바라카 1호기의 성공적 상업운전으로 보여준 높은 기술력, 우수한 기자재 공급망을 갖춘 한국과 전통적인 원전 강국으로서 지정학적 영향력, 이미 해외에 많은 원전을 수출한 경험을 지닌 미국이 함께 해외사업에 진출한다면 수주 경쟁력도 매우 높아질 것"이라며 "미국 기업과의 구체적 논의를 통해 해외원전시장 진출 기회가 확대될 것으로 전망되며 우리 원전 생태계 활성화에 도 크게 기여할 것"이라고 내다봤다.

한미 양국은 고리 1호기 도입부터 원자력 분야의 오랜 파트너로 원전 기자재 공급, 연구개발 등 다양한 분야에서 협력을 지속해 왔다.

한수원은 한미 정상 간 합의를 계기로 해외원전시장에서 시너지 효과 창출 및 가시적 수주 성과를 위해 노력하고 해외원전 수출에 더욱 박차를 가하겠다는 방침이다.

