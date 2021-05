북한 선전매체, 한미일 공조 비난…"韓日, 美에 이끌려 마주 앉아"

[아시아경제 정동훈 기자] 북한이 조 바이든 미국 행정부 출범 이후 강화하고 있는 한미일 3국 공조를 비난했다.

대외선전매체 통일의 메아리는 23일 기사에서 "남조선 언론과 전문가들 속에서 한미일 3자 공조에 대한 비난 여론이 고조되고 있다"며 한미일이 외교장관과 안보실장, 정보수장 간 회담에 이어 국방장관 회담을 추진하는 상황에 대해 "(미국의) 압박으로 보아도 무방하다"며 지적했다.

또한 "실제로 남조선의 외교장관과 일본의 외무상은 전화 통화도 안 한 상태에서 미국 측에 이끌려 회담탁에 마주 앉았다"는 지적도 나왔다고 전했다.

일본에 대해서는 "남조선 무시전략을 일관하게 유지하면서도 미국이 원하는 한미일 협력을 일본에 유리한 방향으로 끌고 갈 수 있다는 자신감이 있다"며 이를 자국 여론 조성에 활용한다고 주장했다.

