[아시아경제 김철현 기자] 22일 964회 로또 추첨 결과 1등 번호는 '6, 21, 36, 38, 39, 43'으로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 '30'이다.

추첨 결과 당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 10명이다. 각 23억4586만원씩 받는다. 당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 52명으로 각 7519만원씩을, 당첨번호 5개를 맞힌 3등은 2447명으로 159만7781원씩을 받는다.

당첨번호 4개를 맞힌 4등은 12만3780명으로 고정 당첨금 5만원을 받는다. 당첨번호 3개가 일치한 5등(고정 당첨금 5000원)은 206만1560명이다.

