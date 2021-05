文대통령, 해리스 美부통령 접견…대북정책 공조 강화

한미동맹 발전과 글로벌 협력 의견 교환…미국 내 한인 동포사회 지원도 협의

[아시아경제 류정민 기자] 한미정상회담을 위해 미국을 방문 중인 문재인 대통령은 21일(현지시간) 카말라 해리스 미국 부통령을 접견하고, 한미동맹 발전과 북핵 문제 해결을 위한 공조 방안, 지역과 글로벌 협력 등에 대한 의견을 교환했다.

문 대통령은 한미동맹이 한반도와 동북아, 전 세계 평화와 번영을 위한 핵심축(linchpin)으로서 동맹의 모범이 돼왔다고 평가하고, 양국 간 협력의 지평을 확대해 한미동맹의 더 나은 미래를 함께 만들어 나가자고 했다.

문 대통령은 이번 미국 방문이 바이든-해리스 행정부 출범 초기부터 양국이 긴밀히 소통하는 가운데 한미동맹의 공고함을 확인하는 계기가 될 것이라고 했다. 해리스 부통령은 미국의 동맹 중시 기조 속에서 한미동맹 중요성이 어느 때보다 강조되고 있다고 했다.

문 대통령은 바이든-해리스 행정부의 대북정책 검토 과정에서 양국이 긴밀히 소통하며 굳건한 신뢰를 보여준 것을 평가했다. 한반도의 완전한 비핵화를 위해 미국의 새로운 대북정책 이행 과정에서도 빈틈없는 공조가 이뤄질 수 있기를 바란다고 전했다.

해리스 부통령은 북핵문제 해결을 위한 외교와 대화의 중요성을 강조하며 남북 간 대화와 협력에 대한 지지를 표명했다. 북핵문제의 실질적인 진전을 이룰 수 있도록 한국 등 역내 파트너와 긴밀한 공조를 지속해 나갈 것이라고 했다.

해리스 부통령은 중미 북부 3개국 출신 이민자 문제의 근본적 원인 해소가 중요함을 강조하면서 한국의 지원과 역할을 요청하기도 했다.

문 대통령과 해리스 부통령은 코로나19로 글로벌 보건위기 속에서도 한·미 양국이 긴밀히 협력해왔음을 평가하고, 신속한 위기 극복을 위해 백신 관련 협력을 지속해 나가기로 했다.

청와대는 "문 대통령은 미국 내 우리 동포사회에 대한 관심과 지원을 당부했으며 해리스 부통령은 재미 한인들의 기여가 미국사회에 다양성과 역동성을 불어넣고 있음을 확인했다"고 설명했다. 문 대통령과 해리스 부통령은 아시아계 대상 혐오 범죄에 대한 우려를 공유했다.

한편 문 대통령은 조만간 해리스 부통령을 한국에서 재회하기를 기대한다고 전했다.

(워싱턴)=청와대 공동취재단·(서울)=류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr