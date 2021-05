신세계百 타임스퀘어점, 맛집·식기 브랜드 행사…“그릇 써보고 산다”

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점 타임스퀘어점은 오는 31일까지 ‘뚝심한우·광주요’, ‘닥터로빈·포트메리온’ 등 유명 맛집과 식기 브랜드의 협업 행사를 준비했다고 23일 밝혔다.

이번 행사 기간 동안 식당가에 있는 뚝심한우와 닥터로빈 매장에서 식사를 하면 백화점에서 판매 중인 광주요와 포트메리온 그릇에 음식을 먹을 수 있다.

구매 혜택도 더했다. 행사 기간에 광주요와 포트메리온 매장에서 20만원 이상 구매한 고객에게는 뚝심한우의 육전, 닥터로빈 통단호박 수프 등 메뉴 교환 쿠폰을 증정한다. 닥터로빈 이용객이 포트메리온 매장에서 20만원 이상 구매할 경우 5% 할인 혜택도 제공한다.

신세계백화점 타임스퀘어점장은 “고객들이 체험하고 쇼핑할 수 있는 환경을 마련하기 위해 맛집과 식기 브랜드의 협업을 준비했다”며 “앞으로도 오프라인이 제공할 수 있는 차별화 된 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr