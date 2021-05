조규일 진주시장 ‘봄철 농촌 일손 돕기’ 참여

코로나19 극복을 위한 지속적 지원 의지 밝혀



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 본격적인 영농철을 맞아 일손 부족으로 어려움을 겪고 있는 농가를 대상으로 17일부터 6월 30일까지를 농촌 일손 돕기 중점 추진 기간으로 정하고 봄철 농촌 일손 돕기를 전개한다.

시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 외국인 계절 근로자의 입국이 제한되고 농촌 인구의 감소와 고령화로 인력 구하기에 어려움을 겪는 농가를 찾아 일손 돕기에 적극적으로 나선다는 방침이다.

지원 대상은 시 관내 농업인이며 코로나19 질병 및 상해로 농작업을 할 수 없는 농가, 고령 농·장애·부녀자·홀로 삶 농가 등 소외계층 농가, 과수·밭작물 등 수작업 인력이 아주 필요한 농가를 우선으로 선정해 일손 돕기를 진행한다.

봄철 일손 돕기 주요 작업은 배 봉지 씌우기와 단감 솎기, 밭작물 수확 등 기계로 대체 할 수 없어 노동력을 많이 필요로 하는 농작업이다.

시는 전 읍면동에 ‘농촌 일손 돕기 창구’를 개설·운영해 범시민적인 농촌 일손돕기 운동을 전개해 공무원을 비롯한 관계기관, 군부대, 혁신도시 이전 공공기관, 자원봉사 단체 등에서 자발적으로 동참하기로 했다.

21일에는 조규일 진주시장을 비롯한 농업기술센터 직원 50여명이 문산읍 옥산리 배 재배 농장을 찾아 봉지 씌우기 등 일손 돕기에 구슬땀을 흘렸다.

조 시장은 “농번기를 맞아 관계 기관과 군부대, 자원봉사 단체에 농촌 일손 돕기 홍보를 통해 농촌의 일손 부족 현상을 해결해 나가겠다”면서 “앞으로도 적기에 농작업이 이루어질 수 있도록 농촌 일손 돕기 지원을 지속해서 추진해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr