이인영 "한미정상회담, 한반도 평화 프로세스 앞당길 계기 되길"

[아시아경제 이지은 기자] 이인영 통일부 장관은 한미정상회담에 대해 "한반도 평화 프로세스 재개의 시간표를 앞당기는 계기가 마련되기를 기원한다"고 밝혔다.

이 장관은 21일 경기 고양 킨텍스에서 열린 '2021 DMZ 포럼' 축사에서 "최근 미국의 대북정책 검토가 끝나고 그 윤곽이 드러나고 있는 시점에서 한반도는 다시 평화의 역사를 한 걸음 더 전진시켜야 하는 기회의 길목에 서 있다"며 이같이 말했다.

이 장관은 "가장 첨예한 전쟁과 대결을 경험한 한반도에서 시작되는 평화가 전 세계의 화해와 협력을 위한 강력한 희망의 메시지를 전할 수 있다고 믿는다"며 "DMZ와 접경지역을 중심으로 한반도 생명·안전공동체 실현을 모색해 나가겠다"고 말했다.

이어 "남북의 경계를 넘나드는 코로나19 등의 전염병과 병충해, 산불과 홍수 등의 재해재난, 기후환경 문제에 대해서는 남북의 이해관계가 다르지 않다"며 "남북이 공동으로 대응하는 인프라와 협력 체계를 접경지역에 구축한다면, 한반도는 더욱 안전하고 든든한 삶의 터전으로 거듭날 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr