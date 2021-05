"청소년도 백신 맞나"…화이자, 투여연령·보관기간 허가변경 신청

'최대 31일까지 냉장 보관' 변경도 신청

[아시아경제 김지희 기자] 식품의약품안전처는 21일 한국화이자제약이 코로나19 백신 ‘코미나티주’의 냉동 후 해동된 백신 보관기간과 투여 연령에 대해 각각 변경신청했다고 밝혔다.

현재 화이자 백신은 냉동(-90~-60℃) 후 해동한 미개봉 백신을 2~8℃에서 최대 5일간 보관할 수 있도록 허가된 상태다. 한국화이자제약은 추가 시험을 통해 최대 31일까지 냉장 보관할 수 있도록 허가변경을 신청했다.

아울러 현재 16세 이상으로 허가된 투여 연령을 청소년 대상 임상시험을 근거로 12세~15세까지 추가하기 위한 사전검토도 신청했다.

김강립 식품의약품안전처장은 이날 브리핑을 통해 "이번 변경신청에 대해 신속심사해 최대한 심사 기간을 단축할 계획"이라며 "12~15세 청소년에게도 접종할 수 있도록 연령 변경에 관한 사전검토가 신청됐다. 추가적인 자료 보완과 함께 정식으로 신청이 되면 이 부분도 신속하게 처리하려고 한다"고 말했다.

이어 "아직은 자료 전체를 충분히 숙지하지 못했기 때문에 자료가 완결성을 갖고 있는지 우선 내부적인 검토가 필요하다"면서도 "다만 이날 신청된 냉장유통의 기한을 31일까지 늘리는 부분에 대해서는 최대한 이달 내 신청 목표로 진행하겠다"고 덧붙였다.

