케이뱅크, 1조2000억원 투자 유치 전망…막바지 작업 진행

이르면 내주 유상증자 결의 위한 이사회 개최

[아시아경제 이광호 기자]인터넷전문은행 케이뱅크가 기존 주주와 대형 사모펀드(PEF) 등 신규 투자자로부터 1조2000억원의 투자금을 유치할 것으로 보인다.

20일 금융권에 따르면 케이뱅크는 기존 주주와 신규 투자자로부터 1조2000억원의 투자금을 유치하기로 하고 막바지 작업을 진행 중인 것으로 알려졌다.

이는 지난해 하반기 유상증자에 나설 때 계획했던 6000억원보다 배로 늘어난 규모다.

최근 케이뱅크의 빠른 성장세 등에 힘입어 신규로 투자하겠다는 투자자가 몰린 것으로 전해졌다.

케이뱅크는 이르면 다음주 중 유상증자 결의를 위한 이사회를 열 계획이며, 상반기 안에 유상증자를 완료한다는 목표다.

신규 투자자로는 미국계 PEF인 베인캐피털, 국내 PEF인 MBK파트너스와 신한대체투자운용-JS프라이빗에쿼티(PE), MG새마을금고중앙회 등이 참여할 것으로 알려졌다.

이번 유상증자를 마치면 케이뱅크는 출범 4년 만에 자본금을 2조1000억원대로 키우게 된다. 이는 카카오뱅크의 자본금(지난해 기준 2조382억원) 수준에 버금가는 규모다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr