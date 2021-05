"25% 인상해야" CJ ENM에 IPTV 반발…'콘텐츠 사용료' 갈등 폭발

[아시아경제 조슬기나 기자] KT, SK브로드밴드, LG유플러스 등 국내 IPTV 3사와 국내 최대 미디어 콘텐츠기업 CJ ENM이 콘텐츠 사용료를 두고 정면으로 격돌했다. 적정한 가격을 받겠다는 CJ ENM에 맞서 IPTV 3사는 '최대 25%' 인상은 과도한 요구라고 반발하고 있어, 최악의 경우 각 플랫폼에서 주요 콘텐츠 공급이 끊길 수 있다는 우려마저 제기된다.

KT, SK브로드밴드, LG유플러스로 구성된 한국IPTV방송협회는 20일 ‘대형 콘텐츠 사업자는 불합리한 사용료 인상, 불공정 거래 행위를 즉각 중단하라’는 제목의 공동 성명서를 통해 “최근 대형 콘텐츠 사업자가 공급 대가를 전년 대비 25% 이상 올려달라는 비상식적 요구를 하고 있다”며 “동의하지 않으면 콘텐츠 공급을 중단하겠다는 으름장까지 놓고 있다”고 밝혔다.

성명서에는 구체적인 기업명이 담기지 않았다. 하지만 최근 콘텐츠 사용료 문제로 협의를 벌여온 CJ ENM을 사실상 공개적으로 저격했다는 평가다.

협회는 성명에서 “대형 콘텐츠 사업자는 시청자 부담을 가중시키고 선택권을 침해하는 비상식적 수준의 대가 인상 시도를 중단하고 합리적이고 타당한 수준의 협의에 나서라”고 요구했다. 이어 “이 사업자는 자사 OTT엔 같은 콘텐츠를 저렴한 가격으로 공급한다”며 “유료방송 사업자에 대한 차별 행위를 멈추라”고 요구했다. CJ ENM이 자사 인터넷동영상서비스(OTT)인 ‘티빙’에는 저렴한 가격에 공급하면서 유료 방송에는 실시간 채널 외 서비스를 제한하고 도저히 받아들일 수 없는 수준을 요구하고 있다는 주장이다.

또한 협회는 신규 서비스인 ‘태블릿 IPTV’ 단말에 콘텐츠 공급 불가를 통보 한 것도 철회할 것으로 요구했다. 태블릿 IPTV인 ‘패드 TV’는 과학기술정보통신부가 IPTV 단말 기기로 인정했다. 하지만 CJ ENM은 콘텐츠 공급이 불가하다는 입장이다.

CJ ENM은 즉각 대응 입장문을 내 반박했다. CJ ENM은 “IPTV 3사가 콘텐츠의 가치를 지나치게 저평가하고 있다”며 “IPTV 3사는 유료방송 플랫폼 시장의 지배적 사업자임에도 유선방송국이나 위성 플랫폼과 비교해도 가장 낮은 수준의 프로그램 사용료율을 책정하고 있다”고 주장했다. 이번 인상이 일종의 제값 받기라는 주장이다.

CJ ENM은 "지금껏 IPTV가 챙겨간 몫이 과도하다"고 꼬집었다. 이어 신규 IPTV 단말 기기와 관련해서는 “새로운 기술이 적용된 ‘올레tv탭’, ‘U+ tv 프리’ 등 신기술 적용 서비스가 출시될 경우 이에 따른 사용료 협상을 하면 되는 사안”이라고 IPTV측 주장을 일축했다.

이와 함께 CJ ENM은 국내 IPTV가 넷플릭스, 디즈니플러스 등에는 이른바 ‘모시기 경쟁’을 하면서 국내 콘텐츠는 푸대접하고 있다고 반발했다. 주요 IPTV와 넷플릭스 간 수익 배분 비율은 1 대 9로 알려졌다. 이에 대해 IPTV협회측은 넷플릭스는 ‘플랫폼 안 플랫폼(PIP)’ 형태인 판매대행 업체로, 채널 콘텐츠를 받아 송출하는 CJ ENM과는 다른 서비스라고 선을 그었다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr