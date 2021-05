서울 강서구, 9호선 양천향교역 365일 운영 ‘스마트도서관’ 개관

500여 권 도서 탑재, 무인 대출·반납 서비스 시행...1인 당 최대 2권, 14일 이내 대여 가능

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)가 양천향교역 스마트도서관을 개관했다.

주민들이 가까운 곳에서 365일 언제나 편리하게 책을 대여할 수 있도록 돕기 위해서다. 5호선 마곡역, 우장산역, 까치산역, 그리고 강서구청 입구에 이어 이번이 5번째다.

스마트도서관은 도서 대출과 반납이 가능한 무인기기로, 365일 시간에 구애받지 않고 편리하게 책을 빌릴 수 있는 도서관이다.

구는 유동인구가 많고 접근성이 좋은 9호선 지하철 양천향교역에 스마트 도서관을 설치, 이동 중에도 쉽게 책을 빌릴 수 있도록 했다.

사용은 기기 외부에 부착된 터치스크린을 통해 탑재된 도서 중 원하는 도서를 검색하여 이용할 수 있다. 어린이나 휠체어를 이용하는 주민들을 배려해 키패드도 기기 하단부에 달았다.

인기·신간도서, 베스트셀러 등 500여 권의 도서가 탑재돼 있으며, 주민들이 다양한 책자를 접할 수 있도록 반기별로 도서를 교체할 예정이다.

강서구 통합도서관 회원증 소지자(모바일 회원증 포함)는 누구나 이용할 수 있으며, 오전 5시부터 24시까지 평일과 주말에 관계없이 365일 운영된다.

1인 당 최대 2권, 14일 이내로 대여가 가능, 반납은 대출한 스마트도서관에서 하면 된다.

노현송 구청장은 “스마트도서관은 접근성이 높은 곳에서 비대면으로 편리하게 책을 빌려 볼 수 있는 장점이 있다”며“앞으로도 생활 속에서 책을 가까이 할 수 있도록 관련 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 2019년 11월부터 운영 중인 네 곳 스마트도서관 현재까지 이용 실적은 3만여 건에 이른다.

