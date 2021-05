"학살 멈춰야"…160개 시민단체들, 이스라엘 규탄

[아시아경제 이정윤 기자] 참여연대 등 160개 시민사회단체가 20일 이스라엘의 가자지구 팔레스타인 폭격을 규탄하고 한국 정부에 제재를 촉구했다.

단체들은 이날 서울 종로구 주한 이스라엘대사관 앞에서 설명을 발표하고 "10일 시작된 이스라엘의 폭격으로 19일까지 가자지구 주민 219명이 살해됐고 이 중 63명이 어린이·청소년"이라며 "이스라엘은 학살을 즉각 중단하고 팔레스타인과 시리아 점령지 전역에서 철수해야 한다"고 주장했다.

이어 "추방당해 지금까지 고향에 돌아갈 권리를 부정당한 700만 난민을 비롯해 팔레스타인 사람들의 고난은 이어지고 있다"며 "(한국 정부는) 이스라엘과의 FTA를 파기하고 이스라엘에 포괄적 무기금수조치를 부과해야 한다"고 촉구했다.

이날 기자회견에는 팔레스타인평화연대, 사단법인 아디, 전국민주노동조합총연맹, 한국YMCA전국연맹, 한국이주인권센터, 전쟁없는세상, 인권운동사랑방, 건강권 실현을 위한 보건의료단체연합 등이 참여했다. 이들은 회견 후 이스라엘대사관에 이런 내용을 담은 서한을 전달했다.

한편, 국제앰네스티는 이날 발표한 입장문에서 이스라엘의 폭격에 대해 "전쟁·반인도 범죄에 해당하며 민간인의 생명을 경악스러운 수준으로 무시한 것"이라며 국제형사재판소에 이번 사태를 즉각 조사하라고 했다.

