신한금융, '제로카본·제로퓨얼' 선언…업무용 車 6만여대 전기·수소車 전환

[아시아경제 이광호 기자]조용병 신한금융그룹 회장이 친환경 프로젝트인 ‘제로카본·제로퓨얼’을 선언했다.

신한금융은 20일 서울 중구 세종대로 본사에서 조 회장 및 전 그룹사 최고경영자(CEO)가 참석한 가운데 ESG(환경·사회·지배구조) 추진위원회를 열고 ‘제로카본·제로퓨얼’을 선언했다고 밝혔다.

제로카본·제로퓨얼은 그룹의 친환경 전략인 제로카본 드라이브의 일환으로 2030년까지 그룹의 업무용 차량 6만2843대를 전기차 및 수소차 등 무공해차로 100% 전환하는 프로젝트다.

이번 프로젝트는 ESG 추진위에서 지난 4월 환경부 주관으로 진행된 한국형 2030 무공해차 전환 100(K-EV100) 선언식에 참여했던 신한은행과 신한카드의 우수사례를 공유해 그룹 차원의 ESG경영 전략으로 확대해 시행하게 됐다.

신한금융은 그룹 탄소 배출량 감축 및 ESG경영 실천을 통한사회적 책임을 이행해 나가고자 프로젝트를 기획했다고 설명했다.

무공해차 전환 실적은 매년 ESG 보고서를 통해 공시할 예정이다.

신한금융 관계자는 "그룹 자체적인 온실가스 배출량 감축 노력뿐만 아니라 신한 마이카 등 대고객 금융상품 및 서비스에도 그룹의 친환경 금융 전략을 반영하며 ESG 경영 실천에 앞장서 나가겠다"고 말했다.

