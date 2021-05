美민주당, 이스라엘에 무기 판매 중단 결의안 제출

[아시아경제 조유진 기자] 19일(현지시간) 미국 하원 민주당 의원들은 이스라엘에 7억3500만달러(약 8328억원) 상당의 정밀 유도 무기 판매를 중단하기 위한 결의안을 제출했다.

미 민주당 진보성향의 알렉산드리아 오카시오 코르테즈, 마크 포칸, 라시다 탈리브 등 의원 6명은 이날 결의안을 제출했다고 주요 외신들이 전했다.

오카시오 코르테즈는 성명에서 "바이든 대통령을 포함해 많은 사람들이 휴전 지지를 표명하는 이 시점에 이스라엘에 폭력을 연장하는 무기를 보내서는 안된다고 밝혔다.

이들은 많은 민간인들의 목숨을 앗아간 이스라엘의 공습을 중단하기 위한 미국의 단결된 노력을 촉구해 왔다.

다만 스테니 호이어 하원 민주당 원내대표가 이스라엘에 대한 무기 판매를 지지하고 있는 만큼 이번 결의안이 채택되기는 어려울 것이라는 관측이다. 현재 미 의회에서 공화당과 민주당은 이스라엘에 대한 강한 지지를 표명하고 있다.

이번에 판매가 승인된 정밀 유도 무기는 전천후의 파괴력을 가진 것으로 알려진 미 보잉사의 공동집적직격탄(JDAMs)일 가능성이 높다고 외신들은 전했다.

앞서 바이든 행정부는 올 초 이스라엘에 7억3500만달러 상당의 무기 판매안을 승인하고, 지난 5일 의회에 공식 검토를 요청했다.

이와 관련 민주당 진보진영과 국제사회에서는 미국이 표면적으로 이스라엘-팔레스타인 휴전 지지 의사를 밝히면서 실제로는 이스라엘에 무기 지원을 하고 있는 것 아니냐는 비판이 고조돼왔다.

바이든 행정부는 이스라엘의 방어권을 철저히 보장하면서 휴전이라는 말을 공개적으로 사용하길 꺼려왔다. 다자무대인 유엔 안전보장 이사회에서도 사태 해결을 촉구하는 공동 성명을 내는데 계속 반대하는 등 소극적인 태도로 일관해 중국 등 다른 나라의 반발을 샀다.

