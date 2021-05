20일 서울 종로구 세운상가 다시세운광장에서 2021 서울 녹색미래 정상회의'(P4G 정상회의) 대응 한국민간위원회가 주최한 사진전이 열리고 있다. 포용적 녹색경제로의 회복과 2050 탄소중립을 위해 ‘멸종을 멈춰라’는 슬로건을 내건 이번 전시에는 국내외 8명의 사진가들이 지구촌 문제에 대한 각자의 이야기를 풀어냈다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.