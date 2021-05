LGU+, '브래드이발소' 몬스터스튜디오 지분투자… “키즈콘텐츠 경쟁력 강화”

글로벌 인기애니메이션 ‘브레드이발소’ 제작사 IP 활용 독점콘텐츠 기획·제작

장기적 협력관계 기반으로 U+아이들나라 등 콘텐츠 경쟁력 강화 기대

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,900 전일대비 100 등락률 -0.67% 거래량 279,684 전일가 15,000 2021.05.20 09:13 장마감 관련기사 LG유플러스, 양자내성암호 적용망 성능 검증 완료LG유플러스, 5·18기념센터에 '5G MEC' 지능형 로봇 운영'믿고 보는 콘텐츠' 아이들나라, U+tv 간판으로 시선집중 close 가 국내 애니메이션 제작사 몬스터스튜디오의 지분투자에 나선다고 20일 밝혔다. 이번 지분투자로 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,900 전일대비 100 등락률 -0.67% 거래량 279,684 전일가 15,000 2021.05.20 09:13 장마감 관련기사 LG유플러스, 양자내성암호 적용망 성능 검증 완료LG유플러스, 5·18기념센터에 '5G MEC' 지능형 로봇 운영'믿고 보는 콘텐츠' 아이들나라, U+tv 간판으로 시선집중 close 는 ‘U+아이들나라’ 등 키즈콘텐츠의 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것으로 보인다.

몬스터스튜디오는 2016년 설립된 애니메이션 중심 콘텐츠 제작사다. 몬스터스튜디오의 대표작인 ‘브레드이발소’는 천재 이발사 브레드가 디저트들을 맛있게 꾸며주는 이야기를 다룬 애니메이션으로 국내 지상파와 유료방송채널 뿐 아니라 글로벌 온라인동영상서비스(OTT)에도 제공되며 반응을 얻고 있다. 브레드이발소는 TV시리즈 외에도 극장판, 번외편 등 다양한 스핀오프 콘텐츠로 세계관을 이어갈 예정이다.

LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,900 전일대비 100 등락률 -0.67% 거래량 279,684 전일가 15,000 2021.05.20 09:13 장마감 관련기사 LG유플러스, 양자내성암호 적용망 성능 검증 완료LG유플러스, 5·18기념센터에 '5G MEC' 지능형 로봇 운영'믿고 보는 콘텐츠' 아이들나라, U+tv 간판으로 시선집중 close 와 몬스터스튜디오는 브레드이발소의 지식재산권(IP)을 활용한 신규 콘텐츠를 U+아이들나라에 독점 제공하고, 향후 신규 콘텐츠와 서비스를 공동 기획·제작하는 등 다양한 분야에서 협력해 나갈 예정이다.

LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,900 전일대비 100 등락률 -0.67% 거래량 279,684 전일가 15,000 2021.05.20 09:13 장마감 관련기사 LG유플러스, 양자내성암호 적용망 성능 검증 완료LG유플러스, 5·18기념센터에 '5G MEC' 지능형 로봇 운영'믿고 보는 콘텐츠' 아이들나라, U+tv 간판으로 시선집중 close 가 개별 콘텐츠 투자가 아닌 지분투자 형식으로 몬스터스튜디오와 손을 잡은 것은 안정적인 제휴관계를 구축해 U+아이들나라 등 자사 플랫폼의 경쟁력을 장기적인 관점에서 강화하기 위한 것으로 풀이된다.

LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,900 전일대비 100 등락률 -0.67% 거래량 279,684 전일가 15,000 2021.05.20 09:13 장마감 관련기사 LG유플러스, 양자내성암호 적용망 성능 검증 완료LG유플러스, 5·18기념센터에 '5G MEC' 지능형 로봇 운영'믿고 보는 콘텐츠' 아이들나라, U+tv 간판으로 시선집중 close 는 이번 지분투자를 비롯해 효율적으로 콘텐츠를 제작할 수 있는 역량을 갖추고, 콘텐츠 중심의 다양한 수익모델을 발굴해 나간다는 방침이다. 향후 키즈콘텐츠뿐 아니라 아이돌 뮤지컬 등 다양한 분야에서 경쟁력 있는 IP를 선별하고, 우수 제작사와의 제휴·투자를 진행해 서비스와 플랫폼 차별화에 적합한 콘텐츠를 확보할 계획이다.

이번 지분투자로 몬스터스튜디오 역시 공격적인 콘텐츠 제작 기반이 마련될 것으로 전망된다. 몬스터스튜디오는 ‘브레드이발소 시즌3’와 여중생 체리의 이야기를 담은 웹애니메이션 ‘체리툰’, SF물 '두더지호', 7~10세 타깃의 웹애니메이션 ‘기묘한 가게’, ‘미스터리 서클’ 등 신규작품을 내놓으며 콘텐츠 라인업을 늘려 나갈 예정이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr