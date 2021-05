"무더운 여름에 쾌적한 라운드."

타이틀리스트 어패럴 2021 핫섬머(HOT SUMMER) 컬렉션이다. 덥고 습한 국내 여름 날씨를 고려해 더욱 강화된 기능성에 초점을 맞췄다. 장시간 라운드에 옷이 몸에 감기지 않고 쾌적한 상태를 유지한다. 드라이한 터치감의 냉감 소재와 흡한속건 원단은 착용 즉시 쿨링감을 느낄 수 있다. 바람이 잘 통하도록 메쉬 니트 조직과 펀칭 디테일을 활용해 통기성을 높였다.

UV 차단은 물론, 비침 방지 기능으로 밝은 컬러의 제품까지 걱정 없이 착용할 수 있다. 마린 스타일(Marine Style)은 네이비와 화이트 색상이 깔끔하고 시원한 분위기를 원하는 골퍼에 적합하다. 워터-다잉(Water-Dyeing)은 물감이 옷에 자연스럽게 스며드는 기법을 채용했다. 밝은 블루와 핑크의 독특한 패턴이 특징이다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.