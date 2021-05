버거와 페퍼로니의 만남…신세계푸드, 노브랜드 버거 신메뉴 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 신세계푸드는 노브랜드 버거가 ‘페퍼로니 버거’ 2종을 출시했다고 20일 밝혔다.

최근 식품, 외식업체마다 이색적인 조합, 색다른 식재료를 활용한 메뉴를 선보이며 MZ세대를 공략하고 있는 가운데 신세계푸드는 새로운 버거 재료로 페퍼로니의 가능성에 주목했다. 페퍼로니는 간 고기에 향신료를 더한 후 건조해 짭짤하고 매콤한 맛이 특징인 미국식 살라미로 주로 피자 토핑으로 쓰였다. 특유의 맛과 향을 선호하는 매니아층이 많은 반면 즐길 수 있는 방법이 피자 밖에 없어 1~2인 가구가 먹기에는 양이 많은데다 새로운 맛에 대한 요구가 꾸준했다.

이에 신세계푸드는 혼자서도 간단한 식사로 먹을 수 있고 아이들의 간식, 어른들의 버맥(버거와 맥주의 조합) 안주로도 즐길 수 있는 ‘페퍼로니 버거’ 2종을 개발했다. ‘페퍼로니 버거’는 토마토 소스와 패티 위에 페퍼로니를 올리고 치즈를 더했다.

‘페퍼로니 버거’와 ‘페퍼로니 치킨버거’ 등 2종의 가격은 단품 4000~4300원, 세트 5800~5900원이다.

신세계푸드는 노브랜드 버거의 ‘페퍼로니 버거’ 출시와 함께 고전게임 ‘팩맨’을 뉴트로 감성으로 재 탄생시킨 영상과 포스터를 통해 신메뉴 알리기에 나선다. 이와 함께 노브랜드 버거 공식 인스타그램을 통해 페퍼로니를 쫓는 사람들이라는 의미의 ‘페퍼라치’ 소셜네트워크서비스(SNS 체험단 100명을 모집하고 전국 노브랜드버거 매장에서 ‘페퍼로니 버거’를 포함한 2만원 상당의 메뉴를 맛볼 수 있는 기회를 제공한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr